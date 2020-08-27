Son dakika haberleri! BURSA 23 yıl hapisle aranan hükümlü, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı
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Son dakika haberleri! BURSA 23 yıl hapisle aranan hükümlü, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre 23 yıl hapisle aranan hükümlü, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandıBursa'da 22 ayrı suçtan, 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.B., polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

27.08.2020 18:28 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:32

23 yıl hapisle aranan hükümlü, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı

Bursa'da 22 ayrı suçtan, 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.B., polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. H.B., cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali gibi 22 ayrı suçtan 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve çocuğa cinsel istismar suçundan arama kaydı bulunan hükümlü H.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsü izleyen polis, H.B.'nin ev adresini tespit etti. Dün sabah saatlerinde yapılan operasyonla, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki evinde yakalanan H.B., gözaltına alındı. H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son dakika haberleri! BURSA 23 yıl hapisle aranan hükümlü, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı

Kaynak: DHA

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