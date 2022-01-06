Son dakika haberleri | Burkina Faso'da terör saldırıları nedeniyle 3 bin 280 okul kapatıldı

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da terör saldırıları nedeniyle 3 bin 280 okulun kapanmak zorunda kaldığı bildirildi.

Burkina Faso Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Alkassoum Maiga, terör saldırıları nedeniyle 3 bin 280 okulun kapandığı bilgisini paylaştı.

Okulların kapatılması nedeniyle 511 bin 221 öğrencinin eğitim hayatından mahrum kaldığını kaydeden Maiga, aynı nedenle 14 bin 901 öğretmenin de işsiz kaldığını ifade etti.

Burkina Faso, 2015'ten beri terör saldırılarının hedefi olurken okullara ilk saldırı 2017'de gerçekleşti.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet