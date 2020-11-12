Son dakika haberleri | Burkina Faso'da ordu birliklerine terör saldırısı: En az 7 asker öldü
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Son dakika haberleri | Burkina Faso'da ordu birliklerine terör saldırısı: En az 7 asker öldü

12.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 12.11.2020 20:32
Son dakika haberleri | Burkina Faso'da ordu birliklerine terör saldırısı: En az 7 asker öldü

Edinilen son dakika haberine göre Burkina Faso'da ordu birliklerine düzenlenen terör saldırısında en az 7 asker öldürüldü.

Burkina Faso'da ordu birliklerine düzenlenen terör saldırısında en az 7 asker öldürüldü.

Sahel bölgesindeki Oudalan mevkinde askerlerle, silahlı kişiler arasında çatışma çıktı.

Olayda en az 7 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

AA muhabirine açıklama yapan isminin paylaşılmasını istemeyen bir yetkili, ordunun karşı saldırı düzenleyerek 9 teröristi etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Ülkede 4 Kasım'da da bir altın madeni sahasına saldırı düzenlenmiş ve 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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