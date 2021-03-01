Son dakika haberleri | Burkina Faso'da altın madeninde meydana gelen heyelanda 11 kişi öldü
Son dakika gündem haberi... Burkina Faso'da altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucunda 11 kişi yaşamını yitirdi.
Burkina Faso'da altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucunda 11 kişi yaşamını yitirdi.
Burkina Faso Maden Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde yer alan Bam bölgesine bağlı İmyire kasabasındaki altın madeninde toprak kayması yaşandığı, madende bulunan 11 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralı kurtarıldığı bildirildi.
Maden işçilerinden Amadu Kabore, madende 20'den fazla işçinin çalıştığına dikkati çekerek ölü sayısının artabileceğini ifade etti.
Altın, Burkina Faso'da 2009'dan bu yana ülke ihracatının başında yer alıyor. Ülkede 2019'da 50 ton, 2020'de ise 60 ton altın işlendi.
Silahlı grupların hedefinde yer alan maden ocakları, aynı zamanda doğal afetler nedeniyle sık sık zarar görüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım