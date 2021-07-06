Son dakika haberleri... Burkina Faso'da 3 sivil öldürüldü

Son dakika haberi: Burkina Faso'da sivilleri taşıyan bir at arabasının mayına çarpması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'da sivilleri taşıyan bir at arabasının mayına çarpması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sahel bölgesindeki Arbinda mevkisinde, içme suyu aramak için at arabasıyla yola çıkan kadınların aracı mayına çarptı.

Olayda iki kadın ve bir bebek hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da hafta sonu muhalefet partilerinin çağrısıyla terör ve güvenlik sorununu protesto için ülke çapında gösteriler düzenlemişti.

Resmi rakamlara göre, ülkede 2015'ten bu yana 1300 kişi terör saldırılarında yaşamını yitirdi, 1 milyon 300 bin kişi de yerlerinden oldu.

Sahel bölgesinde yer alan Solhan köyünde 4-5 Haziran'da düzenlenen terör saldırısında 130 sivil hayatını kaybetmiş, aynı ay 10 polis de pusuya düşürülerek ölmüştü.

Bir ayda bu kadar çok kayıp verilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore de eleştirilerin hedefi olmuş, özellikle muhalefet tarafından beceriksizlikle suçlanmıştı.

Kabore, kamuoyunda artan baskılar nedeniyle 27 Haziran'da terörle mücadelede yeni bir eylem planı açıklamış, birkaç gün sonra da Savunma Bakanlığının başına geçtiğini duyurmuştu.

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülkede 2018'den bu yana terörle mücadelede 1,3 milyar dolar harcandığı da ortaya konmuştu.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer'le ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan