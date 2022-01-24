Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore, askeri tesislerde bir grup asker tarafından alıkonuldu. Dün iki askeri kışlada duyulan silah sesleri darbe yorumlarına neden olmuş ancak sonrasında askerlerin darbe niyetiyle değil daha iyi çalışma şartları talebiyle isyan çıkardığı belirtilmişti. Açıklamaların ardından sokağa dökülen bir grup, hükümet partisinin binasına saldırmıştı.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin, askeri tesislerde bir grup asker tarafından alıkonulduğu bildirildi.

ASKERİ KIŞLALARDAN BİRİNE GÖTÜRÜLDÜ

Batı medyasında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Kabore'nin, dün başkent Vagadugu'daki bazı kışlalarda silah seslerinin duyulmasının ardından asker tarafından alıkonulduğu belirtildi. Kabore'nin askeri kışlalardan birine götürüldüğü kaydedildi.

Roch Christian Kabore.

SOKAĞA DÖKÜLEN GRUP PARTİ BİNASINA SALDIRMIŞTI

KABORE'NİN EVİNİN ETRAFINDA SİLAH SESLERİ DUYULDU

Bunun üzerine ülke çapında yeni bir emre kadar saat 20.00'den 05.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş eğitime de 2 gün ara verilmişti. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Kabore'nin evinin etrafında silah sesleri duyulmuş ve Kabore'nin alıkonulduğu öne sürülmüştü.

CUMHURBAŞKANI KABORE'Yİ ZORA SOKAN TERÖR SORUNU

Burkina Faso'da 22 Kasım'da Sanmatenga eyaletinde düzenlenen saldırıda 9'u jandarma 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde 14 Kasım'da düzenlenen saldırıda ise 49'u asker 53 kişi yaşamını yitirmiş, ülke çapında Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmişti.

Terör saldırılarında üst üste çok sayıda askerin hayatını kaybetmesi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.