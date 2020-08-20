Son dakika haberleri | Burhaniye'deki kazada ölen sürücünün cenazesi İnegöl'de defnedildi
Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren sürücünün cenazesi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.
20.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:13
Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren sürücünün cenazesi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden Habil Kurtay'ın naaşı, İnegöl'e getirildi.
Cenaze, sürücünün yakınları ve vatandaşların katılımıyla Mahmudiye Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Habil Kurtay (70) idaresindeki 16 F 8649 plakalı otomobil ile vinç çarpışmış, kazada Kurtay yaşamını yitirmiş, kızı Damla Kurtay (40) ise ağır yaralanmıştı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA