Son dakika haberleri... Bureau Veritas ve TEDS Enerji Elektrik Denetim Servisi arasında anlaşma
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Son dakika haberleri... Bureau Veritas ve TEDS Enerji Elektrik Denetim Servisi arasında anlaşma

14.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:36
Son dakika haberleri... Bureau Veritas ve TEDS Enerji Elektrik Denetim Servisi arasında anlaşma

Son dakika haber: Bureau Veritas ile TEDS Enerji Elektrik Denetim Servisi, elektriksel test, ölçüm ve muayene faaliyetleri için anlaşma imzaladı.

Bureau Veritas ile TEDS Enerji Elektrik Denetim Servisi, elektriksel test, ölçüm ve muayene faaliyetleri için anlaşma imzaladı.

Bureau Veritas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, sahip olduğu üstün teknik altyapı, yaygın temsilcilik ağı ve geniş akreditasyon kapsamı ile elektriksel test, ölçüm ve muayene sektöründe yerli bir şirket olarak faaliyet gösteren TEDS ile Bureau Veritas işbirliği yaparak Türkiye'nin elektrik denetimi sektörünü dünya standartlarına taşımak için önemli bir adım attı.

Bureau Veritas ve TEDS birlikte çalışarak günümüz enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında topluma yardımcı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bureau Veritas Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Osman Hisarcıklıoğlu, 1828'den beri Bureau Veritas'ın misyonunun bir güven dünyasını şekillendirmek olduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu, "Varlıkları korurken değeri sürdürürken ve müşteri güvenini ve personel güvenliğini sağlarken en tanınmış uluslararası standartlara uygun en iyi uygulamaları benimsemelerini destekleyerek, elektrik denetimi projelerinde TEDS ile beraber çalışmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

TEDS Yönetim Kurulu Üyesi Turan Akkoyun ise şunları kaydetti:

"Elektrik kayıp ve kaçaklarını en aza indirerek enerji verimliliğini arttırmak ve elektrik kaynaklı kazalarda can ve mal kayıplarını en aza indirgeyerek, ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla çıktığımız bu yolda, sektöründe lider konumunda olan Bureau Veritas ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinden dolayı büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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