Son dakika haberleri! Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı
Son dakika haberlerine göre Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Çobanpınarı köyü Sarıdere mevkisindeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok