Son dakika haberleri: Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri: Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir zanlı tutuklandı.

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, kent merkezinde durdurulan otobüsteki bir yolcunun üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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