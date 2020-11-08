Son dakika haberleri: Burdur'da merkeze bağlı 4 köy karantinaya alındı
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Son dakika haberleri: Burdur'da merkeze bağlı 4 köy karantinaya alındı

08.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 08.11.2020 19:38
Son dakika haberleri: Burdur'da merkeze bağlı 4 köy karantinaya alındı

Son dakika haberleri... Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı 4 köy karantinaya alındı.

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı 4 köy karantinaya alındı.

Valilikten alınan bilgiye göre, Suludere, İlyas, Çatağıl, Çine köylerinde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bu köylerde 14 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekiplerince köylerin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da sosyal medya hesabından, sosyal hareketi azaltmadıkça virüsten korunamayacağını bildirdi.

Mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalınması gerektiğini vurgulayan Arslantaş, "Virüs çok hızlı, ondan daha hızlı olmanın tek yolu hareketi azaltıp, evimizde kalmaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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