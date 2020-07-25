Son dakika haberleri! Burdur'da kaza: 3 yaralı Son dakika haberi: Burdur'da kaza: 3 yaralıBurdur'da meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi hafif yaralandı.

Burdur'da kaza: 3 yaralı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi hafif yaralandı.

Burdur'dan Bucak'a gitmekte olan Hüseyin Yılmaz (59) yönetimindeki 15 EY 494 plakalı otomobil dün saat 23.00 sıralarında Kurna köyü kavşağında aniden önüne çıkan aynı istikamette giden plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazaya karışan traktör sürücüsü durmayıp Kurna köyü istikametine kaçtı. Kazada sürücü Yılmaz ile birlikte otomobilde bulunan kızı Emine Yılmaz Koç (35) ve Alperen Enes Koç (2) hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçan traktör sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA