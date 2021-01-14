Son dakika haberleri! Burdur'da kaza: 2 yaralı

Son dakika haberleri... BURDUR'da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan hafif ticari araca arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

BURDUR'da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan hafif ticari araca arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Antalya'dan Burdur istikametine giden Türk Kızılayı'na ait 06 BAK 830 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Hakan Demirbilek, Kurna rampalarında önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen Muhammet Ali Kul yönetimindeki TIR, duramayıp, önündeki hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı.

Kaza nedeniyle Antalya- Burdur karayolu bir süre trafiğe kapandı ve yaklaşık 3 kilometre araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı