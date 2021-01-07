Son dakika haberleri | Burdur'da kaza: 2 yaralı
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Son dakika haberleri | Burdur'da kaza: 2 yaralı

07.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:09
Son dakika haberleri | Burdur'da kaza: 2 yaralı

Son dakika gündem haberi: Burdur'da kaza: 2 yaralıBURDUR'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Burdur'da kaza: 2 yaralı

BURDUR'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30'da Antalya- Burdur karayolunda meydana geldi. Antalya yönüne giden Enver Koç yönetimindeki 81 EJ 227 plakalı çelik boru yüklü TIR, Antalya kavşağında Levent Duman yönetimindeki 15 SD 058 plakalı otomobille çarpıştı. TIR şoförünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve sürücülerin yaralanmadığı kazada otomobilde bulunan Öznur Duman ve oğlu Tuğra Duman yaralandı.

Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. TIR şoförü Enver Koç, "Kırmızı ışık yandı ama durma şansım olmadı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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