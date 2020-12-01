Karantinada olması gereken 10 kişi semt pazarında yakalandı

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken halk pazarına gelen 10 kişi, Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi yapan zabıta ekiplerince yakalandı.

Uzay Çatı Pazar Alanı'na kurulan kentin en büyük semt pazarında polis ve zabıta ekipleri Kovid-19 denetimi yaptı. Pazarın etrafını demir bariyerlerle çeviren ekipler, belirlenen giriş noktalarında HES kodu sorgusu yaptı.

Yapılan denetimde karantinada olması gereken 10 kişi yakalandı.

Haklarında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan idari yaptırım uygulanan kişiler, ambulanslara alınarak Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok