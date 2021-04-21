Son dakika haberleri: Burdur'da kaçak içki ve sigara ürünleri operasyonu

Son dakika gündem haberi... Burdur'da düzenlenen kaçak içki ve sigara ürünleri operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Burdur'da düzenlenen kaçak içki ve sigara ürünleri operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılık suçlarının önlenmesi yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda tespit edilen iki araçta yapılan aramalarda, 168 faturasız kaçak çakmak, 30 sigara tabakası, 13 kutu yabancı menşeili nargile kömürü, 15 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Her iki olayın şüphelileri C.Ö. ve E.B. emniyetteki ifadelerinin ardından haklarında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok