Son dakika haberleri: Burdur'da heykeller maskelendirildi Son dakika haberleri... - Burdur'da heykeller maskelendirildi.

- Burdur'da heykeller maskelendirildi.

Belediye başkanı heykelleri tek tek maske takıp vatandaşa maske mesajı verdi

BURDUR - Burdur' da maske takmanın zorunlu olduğu dönemde farkındalık oluşturmak, vatandaşın bilincini artırmayı hedefleyen Burdur Belediyesi tarafından İstasyon Caddesi üzerinde yer alan heykellere maske takıldı. Vatandaşın yoğun olarak kullandığı İstasyon Caddesi üzerinde yer alan heykellere tek tek maske takan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 11 Mart tarihinden bu yana etkili olan edilen Korona virüs salgınıyla mücadelede en önemli korunma yöntemlerinden bir tanesinin maske takma zorunluluğu olduğunu hatırlattı. Ercengz, " Aslında üç şey bizim için çok önemli. Sosyal mesafe, bireysel hijyen ve maske kullanımı. Vatandaşların ağız ve burunlarını kapatacak şekilde maske takma alışkanlığını kazanmalarının hastalığının yayılım hızının azalmasında önemli bir etken olduğu aşikar. Kentimizde farkındalık oluşturmak için heykellerimize maske takıyoruz. Vatandaş heykelleri maskeli gördükçe kendisini maske takma zorunluluğunda hisseder diye düşünüyoruz.

Kaynak: İHA