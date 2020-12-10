Son dakika haberleri | Burdur'da geri giden kamyonetin çarptığı kadın öldü
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Son dakika haberleri | Burdur'da geri giden kamyonetin çarptığı kadın öldü

10.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:50
Son dakika haberleri | Burdur'da geri giden kamyonetin çarptığı kadın öldü

Son dakika haber... Burdur'da geri giden kamyonetin çarptığı 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Burdur'da geri giden kamyonetin çarptığı 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Ş.K'nin kullandığı bir telekomünikasyon şirketine ait 07 GTH 28 plakalı kamyonet, Kışla Caddesi'nde geri giderken yolun karşısına geçmek isteyen Mükerrem Kabak'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Fatura ödemek için dışarıya çıktığı öğrenilen Kabak'ın cenazesi hastanenin morguna götürüldü. Kamyonet sürücüsü Ş.K. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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