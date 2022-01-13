Son dakika haberleri: Burdur'da evde ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun anne ve dayısı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Burdur'da evde ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun anne ve dayısı tutuklandı

Son dakika haberleri: Burdur'da evde ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun anne ve dayısı tutuklandı
AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Burdur'da evde ölü bulunan 3 yaşındaki Ayşenur Kazık'ın annesi ve dayısı tutuklandı.

BURDUR (AA) - Burdur'da evde ölü bulunan 3 yaşındaki Ayşenur Kazık'ın annesi ve dayısı tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çocuğun annesi Kader Karadeniz ile dayısı Hızır Ç. (18) adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki zanlı tutuklandı.

Öte yandan, nüfus kayıtlarına göre Ayşenur'un babasının anneannesinin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık olduğu öğrenildi.

Bu nedenle Kader Karadeniz'den, Erdoğan Kazık'tan ve çocuğun biyolojik babası olduğunu öne süren Erdi Karakiraz'dan DNA örnekleri istendi.

Cemil Mahallesi'ndeki müstakil evde dün Ayşenur Kazık'ın ölü bulunmasına ilişkin annesi Kader Karadeniz ile dayısı Hızır Ç. gözaltına alınmıştı.

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AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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