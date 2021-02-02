Son dakika haberleri... Burdur'da donmak üzere olan yaralı pelikanı jandarma kurtardı

Son dakika gündem haberi... Burdur'da donmak üzere olan yaralı pelikan, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Burdur'da donmak üzere olan yaralı pelikan, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında, merkeze bağlı Hacılar köyü yakınındaki Karaçal Barajı mevkisinde bitkin ve sağ kanadı kırık pelikanı fark etti.

Soğuk havadan etkilenen yaralı pelikana ilk müdahale, Jandarmanın Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yapıldı.

Koruma altına alınan pelikan, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok