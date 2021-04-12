Son dakika haberleri... BURDUR'DA BOMBA İMHA TATBİKATI

Son dakika haberler: Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bomba imha tatbikatı kapsamında, bahçeye bırakılan çanta fünyeyle etkisiz hale getirildi.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bomba imha tatbikatı kapsamında, bahçeye bırakılan çanta fünyeyle etkisiz hale getirildi.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bomba imha tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryoya göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesine bir çanta içerisinde bomba bırakıldığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine müdürlük personeli dışarı çıkartıldı ve polise haber verildi. Olay yerine asayiş, trafik, AFAD, UMKE, itfaiye ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğinin alınmasından sonra özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı çantanın boş olduğu anlaşıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Tatbikatlar gerçeğin aynısı olursa anlam ifade eder. Gerçeğine benzer bir planlama yapılmış. Bugün burada Afet ve Acil Durum yönetiminin hazırlık aşaması kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü Afet ve Acil Durum planımız dahilinde şüpheli paket/bomba tatbikatı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Amacımız gelişebilecek her türlü afet ve acil durumlarda hızlı bir şekilde mobilize olup, uygun ve etkin müdahalede bulunmak, müdürlüğümüze gelen ziyaretçi ve çalışanlarımızın can güvenliğini sağlamak, müdürlüğümüzün fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı olup olmadığını tespit etmektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı