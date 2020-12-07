Son dakika haberleri! Burdur'da 3 köy karantinaya alındı
07.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:37
Son dakika haber: Burdur'un Yeşilova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Başkuyu, Bedirli ve Salda köylerinde Kovid-19 vaka ve temaslı sayısında ciddi artış tespit edildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köylerde karantina uygulanmasına karar verdi.
Jandarma ekipleri, köylere giriş ve çıkışları kapattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok