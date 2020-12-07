Son dakika haberleri! Burdur'da 3 köy karantinaya alındı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Başkuyu, Bedirli ve Salda köylerinde Kovid-19 vaka ve temaslı sayısında ciddi artış tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köylerde karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekipleri, köylere giriş ve çıkışları kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok