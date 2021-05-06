Son dakika haberleri... Burak Elmas'tan iptal kararına ilişkin açıklama
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Son dakika haberleri... Burak Elmas'tan iptal kararına ilişkin açıklama

Son dakika haberleri... Burak Elmas'tan iptal kararına ilişkin açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, iptal olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın iptal edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel kurul iradesinin sandığa yansıması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, iptal olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın iptal edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel kurul iradesinin sandığa yansıması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü, 22-29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın iptal edildiğini duyurmuştu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan başkan adaylarından Burak Elmas, "Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin iptali söz konusu olamaz. Erteleme koşulları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak. Galatasaray demokrasi kültürünün gücünü herkese göstermek adına, yasal süre bitimi 7 Mayıs 2021 saat 18.00'e kadar, seçim listeleri ve ilgili evrakımızı divan kuruluna teslim edeceğimizi beyan ederiz. Genel kurul iradesinin sandığa yansıması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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