Son dakika haberleri! Burak Elmas: "Fatih Terim'e verilen cezayı geçmişte başkalarına verilen cezalarla kıyaslayın, karar verin; 6 maç adil mi, değil mi? Biz bundan...

Burak Elmas : " Fatih Terim'e verilen cezayı geçmişte başkalarına verilen cezalarla kıyaslayın, karar verin; 6 maç adil mi, değil mi? Biz bundan bahsediyoruz ve eşitlik istiyoruz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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