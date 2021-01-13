Son dakika haberleri... Bünyan'da koronavirüs tedbirleri denetimi
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Son dakika haberleri... Bünyan'da koronavirüs tedbirleri denetimi

13.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:20
Son dakika haberleri... Bünyan'da koronavirüs tedbirleri denetimi

Son dakika haberler... Bünyan ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı.

Bünyan ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı.

Ekipler, toplu taşıma ve özel araçlarda maske takmayanlara uyarıda bulundu.

Vatandaşlara araç içinde yolculuk kuralları ve alınması gereken önlemler anlatıldı.

Polisler ekip araçlarından, esnaf ve vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmesi yönünde anons da yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Davarcı

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