Son dakika haberleri! Bundesliga'daki gol düellosunu Bayern Münih kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Bundesliga'daki gol düellosunu Bayern Münih kazandı

Son dakika haberleri! Bundesliga'daki gol düellosunu Bayern Münih kazandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 2. haftasında Bayern Münih, Köln'ü 3-2 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 2. haftasında Bayern Münih, Köln'ü 3-2 yendi.

Haftanın kapanış maçında, son şampiyon Bayern Münih, Köln'ü konuk etti.

Bavyera ekibi, Lewandowski'nin 50 ve Gnabry'nin 58. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti. Fakat Köln, 60. dakikada Modeste ve 62. dakikada Uth'un attığı gollerle skoru eşitledi.

71. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gnabry, Bayern Münih'in karşılaşmayı kazanmasını sağladı.

Bayern Münih puanını 4'e çıkarırken, Köln 3 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hamid Karzai Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! Bundesliga'daki gol düellosunu Bayern Münih kazandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 20:52:34. #1.16#

title