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Altınordu-Denizlispor maçının ardından

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altınordu-Denizlispor maçının ardından

TFF 1. Lig'de Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

TFF 1. Lig'de Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Eroğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, müsabakaya iyi başlamalarına rağmen, 3-4 pozisyonu değerlendiremediklerini kaydetti.

Bu süreçte 10 kişi kaldıklarını belirten Eroğlu, "İyi giderken eksik kaldık. Ben kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Eksik kalınca sistem anlamında hemen 5-3-1'e döndük." dedi.

Eroğlu, çizgiden çıkarmalarına rağmen gol kararı verilen pozisyonun gol olmadığını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soyunma odasında oyuncularımızın maçı alacağı inancını gördük. İkinci yarıda orta sahamızı geri aldık ve savunma üçlümüzü değiştirdik. Rakibin düşeceğini biliyorduk. Geçiş hücumuyla gol planlamıştık ve çok erken golü bulduk. Rakibin alanlarını iyi kapattık. Berabere bitse üzüleceğimiz bir maçtı. Çok güzel bir hikayeyle sonlandırmamız gereken bir maçtı. Nitekim son dakikada bulduğumuz golle, mutlu sonla biten bir maç oldu. Çok güzel ve anlamlı bir galibiyet oldu."

Oyuncularını tebrik eden Eroğlu, "Hakemlere çok yorum yapmak istemiyorum ama bizim aleyhimize birçok düdük çalındı. Maçın hikayesi daha farklı olabilirdi ama çok güzel sonuçlandı." diye konuştu.

Turhan: "Altınordu, '10 kişiyle maç nasıl kazanılır?' dersi verdi"

Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turhan, galibiyeti nedeniyle Altınordu'yu tebrik etti.

Rakiplerinin çok iyi mücadele verdiğini aktaran Turhan, şunları kaydetti:

"Altınordu, '10 kişiyle maç nasıl kazanılır?' dersi verdi. Biz iki maçı üst üste kazandığımız için motivasyonumuz düştü. Oyuncularımız biraz isteksizdi. Maçın zor olacağını biliyorduk. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra topa sahip olduk ama pozisyon bulamadık. Bulduklarımızı da değerlendiremedik. Denizlispor giderek ezberleyen bir takım durumunda. Birkaç haftaya daha ihtiyacımız var."

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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