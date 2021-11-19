Son dakika haberleri: Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ANKARA (DHA) - BULGARİSTAN'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerine Türkiye'nin müdahale ettiği iddiaları üzerine Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

14 Kasım 2021 tarihinde Bulgaristan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerine, Türkiye'nin müdahale ettiği ve Bulgaristan'ın içişlerine karıştığı iddiaları ve Sofya Büyükelçisi'nin Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'na çağırılması üzerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisini dün saat 22.30'da Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığı öğrenildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Büyükelçi'ye, Türkiye'nin ve Türkiye'deki oy kullanımının Bulgar iç siyasetinde suiistimal edilmemesinin beklendiği ifade edilerek, bu hususları içeren bir Nota verildiği aktarıldı. Ayrıca, Sofya Büyükelçiliği önünde yapılan uygunsuz gösteri ve davranışlara ilişkin tepkinin de dile getirildiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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