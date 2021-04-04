Son dakika haberleri | Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre seçimi Başbakan Borisov'un partisi kazandı
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Son dakika haberleri | Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre seçimi Başbakan Borisov'un partisi kazandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri | Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre seçimi Başbakan Borisov'un partisi kazandı

Son dakika haber... Bulgaristan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde düzenlenen genel seçimi, ilk sandık çıkışı anketlerine göre, oyların yüzde 25'ini alması öngörülen Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ınAvrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) kazandı.

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Bulgaristan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde düzenlenen genel seçimi, ilk sandık çıkışı anketlerine göre, oyların yüzde 25'ini alması öngörülen Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın

Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) kazandı.

Bulgaristan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde halk bugün genel seçimler için sandık başına gitmişti. Toplam 30 siyasi parti ve koalisyonun katıldığı seçimlerde, milletvekili adayları meclisteki 240 sandalye için yarıştı. Kayıtlı 6 milyon 300 bin seçmenin bulunduğu ülkede, oy kullanma işlemi saat 07.00'de başlamış, 20.00'da oy verme işlemi sona ermişti.

Kamuoyu yoklama şirketi Gallup-International'ın sandık çıkış anketine göre, oyların yüzde 25'ini alması öngörülen Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) kazandı.

Ankete göre, Demokratik Güçler Birliği (SDS) ile ittifakta olan GERB partisini oyların yüzde 17,1'ini alan Böyle Bir Halk Var Partisi takip ediyor. Anketlerde, Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) yüzde 16,7 oy oranıyla üçüncü siyasi güç konumuna gerilerken, Demokratik Bulgaristan Partisi oyların yüzde 10,5'ini alarak dördüncü sırada yer aldı.

Türklerin kurduğu Hak ve Özgürlükler hareketi Partisi (HÖH) oyların yüzde 10,2'sini aldığı ve önceki seçimlere göre oy oranının düştüğü görüldü.

Sandık çıkış anketinin sonuçlarına göre ise, ilk beş partinin GERB-SDS 67, Böyle Bir Halk Var 46, BSP 45, Demokratik Bulgaristan 28 ve HÖH'ün 27 milletvekiline sahip olması bekleniyor.

Siyasi gözlemciler, koalisyon hükümetinin kaçınılmaz olduğunu belirtirken, olası koalisyon hükümetinin istikrarlı olamayacağını savunuyor. - SOFYA

Son dakika haberleri | Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre seçimi Başbakan Borisov'un partisi kazandı
Son dakika haberleri | Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre seçimi Başbakan Borisov'un partisi kazandı
Son dakika haberleri | Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre seçimi Başbakan Borisov'un partisi kazandı
Son dakika haberleri | Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre seçimi Başbakan Borisov'un partisi kazandı
Son dakika haberleri | Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre seçimi Başbakan Borisov'un partisi kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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