Son dakika haberleri... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15 bin 589'a yükseldi Son dakika dünya haberine göre Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 572 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 572 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 15 bin 589'a çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 572 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 15 bin 589'a yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 10 bin 601 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA