Son dakika haberleri... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 14 bin 820'ye yükseldi
Son dakika haberleri... Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 527 kişi yaşamını yitirdi.
20.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:40
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 527 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 14 bin 820'ye çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 527 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 14 bin 820'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 9 bin 931 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA