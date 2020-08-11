Son dakika haberleri... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 13 bin 512 yükseldi Son dakika haberleri: Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 459 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 459 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 13 bin 512'ye çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 459 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 13 bin 512'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 7 bin 980 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA