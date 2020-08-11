Son dakika haberleri... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 13 bin 512 yükseldi
Son dakika haberleri: Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 459 kişi yaşamını yitirdi.
11.08.2020 09:55 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:19
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 459 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 13 bin 512'ye çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 459 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 13 bin 512'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 7 bin 980 kişinin de iyileştiği açıklandı.
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Kaynak: DHA