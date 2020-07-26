Son dakika haberleri | Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 10 bin 312'ye yükseldi
Son dakika haberlerine göre Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 338 kişi yaşamını yitirdi.
26.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 26.07.2020 10:41
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 338 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 10 bin 312'ye çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 338 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 10 bin 312'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 5 bin 306 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA