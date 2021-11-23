Son dakika haberleri... Bulgaristan'da kazaya karışan tur otobüsünün yolcuları kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Bulgaristan'da kazaya karışan tur otobüsünün yolcuları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bulgaristan'da kazaya karışan tur otobüsünün yolcuları kamerada Bulgaristan'da yaşanan otobüs kazasına karışan tur otobüsünün yolcuları kameraya yansıdı.

İSTANBUL (İHA) - Bulgaristan'da kazaya karışan tur otobüsünün yolcuları kamerada

İSTANBUL - Bulgaristan'da yaşanan otobüs kazasına karışan tur otobüsünün yolcuları kameraya yansıdı.

İstanbul'dan Kuzey Makedonya'ya dönen 3 otobüslük tur kafilesinde yer alan otobüslerden biri Bulgaristan'ın Pernik kenti yakınlarında kazaya karışmış olayda 46 kişi yanarak feci şekilde hayatını kaybetmişti. Otobüste yer alan yolcuların İstanbul'a tur için geldikleri ve ardından Kuzey Makedonya'ya döndükleri öğrenildi. Yolcuların İstanbul'da kaldıkları otelden çıktığı ve otobüslerine bindiği anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aralarında çocukların da bulunduğu turistler, otel önünde otobüslerini bekliyor.

Son dakika haberleri... Bulgaristan'da kazaya karışan tur otobüsünün yolcuları kamerada

Son dakika haberleri... Bulgaristan'da kazaya karışan tur otobüsünün yolcuları kamerada

Son dakika haberleri... Bulgaristan'da kazaya karışan tur otobüsünün yolcuları kamerada

46 kişi yanarak can verdi! Bulgaristan'da kaza yapan otobüsteki yolcuların son görüntüleri ortaya çıktı

46 kişi yanarak can verdi! Bulgaristan'da kaza yapan otobüsteki yolcuların son görüntüleri ortaya çıktı

 Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title