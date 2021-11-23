Bulgaristan'da feci otobüs kazası: 46 kişi yanarak can verdi

BULGARİSTAN'da Sofya yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs Struma Otoyolu'nda yerel saat gece 2'de aniden infilak ederek alev aldı. İlk belirlemelere göre araçta aralarında 12 çocuğunda bulunduğu 46 kişi yanarak can verdi, 7 kişi Sofya'daki Pirigov Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolcuların Makedonya vatandaşı olduğu belirtilirken Bulgar yetkililer olayın soruşturulduğunu ifade etti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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