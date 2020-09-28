Son dakika haberleri... Bulgaristan'da 2 sığınmacının değerli eşyalarını polisin aldığı iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Bulgaristan'da 2 sığınmacının değerli eşyalarını polisin aldığı iddiası

28.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:10
Son dakika haberleri... Bulgaristan'da 2 sığınmacının değerli eşyalarını polisin aldığı iddiası

Son dakika habere göre Kırklareli'nde yakalanan 2 sığınmacı, Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

Kırklareli'nde yakalanan 2 sığınmacı, Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yaptıkları kontrollerde, Afganistan uyruklu 2 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sığınmacılar, ifadelerinde, sınır tellerini geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemlerin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özlem Yıldız Türkan Şoray Aleyna Tilki İsmail Dümbüllü
Spor Tamer Tuna Arda Turan Murat Şahin Gökhan Töre Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk İzmir Çocuk Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Bulgaristan'da 2 sığınmacının değerli eşyalarını polisin aldığı iddiası - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 16:13:56. #1.14#
title