Son dakika haberleri... Bulgaristan'da 2 sığınmacının değerli eşyalarını polisin aldığı iddiası
28.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:10
Son dakika habere göre Kırklareli'nde yakalanan 2 sığınmacı, Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
Kırklareli'nde yakalanan 2 sığınmacı, Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yaptıkları kontrollerde, Afganistan uyruklu 2 sığınmacıyı yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Sığınmacılar, ifadelerinde, sınır tellerini geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.
İşlemlerin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran