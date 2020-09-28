Son dakika haberleri... Bulgaristan'da 2 sığınmacının değerli eşyalarını polisin aldığı iddiası

Son dakika habere göre Kırklareli'nde yakalanan 2 sığınmacı, Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.