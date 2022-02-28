Son dakika haberleri... Bulgaristan Başbakanı Petkov, Savunma Bakanı Yanev'in istifasını istedi Açıklaması

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, hükümetini olağanüstü oturuma çağırarak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını ısrarla "savaş" değil de "müdahale" olarak nitelendirip toplumsal tepkiye hedef olan Savunma Bakanı Stefan Yanev'in istifasını istediğini bildirdi.

Petkov, Bakanlar Kurulu Toplantısı öncesi yaptığı basın açıklamasında, "Rusya ve Ukrayna tarafından binlerce can kaybı olurken benim hükümetimde bir bakan, 'savaş' yerine 'müdahale' kavramını kullanamaz. Rusya, bizim AB ve NATO ile birlik içinde olduğumuzu bilmeli." dedi.

Yanev'in sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kendi başına ülkenin dış ilişkilerini yönlendirmeye çalıştığını belirten Petkov, şunları söyledi:

"Hiçbir bakan, Facebook üzerinden kendi başına dış ilişkiler politika yapma girişimlerinde bulunamaz. Bulgaristan'ın politikası 'kılıç kesmez' diye başını eğmek değil. Böyle bir tavır, milli çıkarlarımıza uymaz. Son bir gece de yine binlerce vatandaşımız Ukrayna'da ateş altında kaldı. Bu savaş sona ermeli. Bu yüzden Yanev'in istifasını istiyorum."

Yeni bakan yarın belli olacak

Hükümeti oluşturan 4'lü koalisyonun da Yanev'in istifası konusunda hemfikir olduğunu aktaran Petkov, "Yarın parlamentoda yapılacak olağanüstü oturumda yeni Savunma Bakanımız atanacak." ifadesini kullandı.

Petkov, hükümetin olağanüstü oturumunda, Ukrayna'dan 140 Bulgaristan vatandaşının acil tahliyesi, Ukrayna'ya yapılacak askeri-lojistik destek ve Rusya'nın nükleer savunma sisteminin hazır hale getirilmesinin gündeme alınacağını bildirdi.

Başbakanlıktan savunma bakanlığına

Emekli general olan Savunma Bakanı Stefan Yanev, 2022'nin başında göreve başlayan Kiril Petkov hükümeti öncesi, 2021 yılının ikinci yarısında üst üste yapılan 3 genel seçim döneminde Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu teknokratlar hükümetinin başbakanlığını yapmıştı.

Yanev, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısının "kesinlikle bir savaş olmadığını" savunarak, ülkedeki kamuoyu ve siyasi çevreler tarafından eleştirilmişti.

Siyasi çevreler ve toplum tarafından istifaya çağrılan Yanev, istifasının iktidar koalisyonunun dengesini bozacağını öne sürerek, Rusya yanlısı fikirlerini sosyal medyada paylaşmayı sürdürmüştü.

AA - Güncel