Son dakika haberleri: Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye'ye gönderilen 7 sığınmacı yakalandı

Son dakika haberi: Kırklareli'nden Bulgaristan'a geçen 7 sığınmacı, Bulgar polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia eti.

Kırklareli'nden Bulgaristan'a geçen 7 sığınmacı, Bulgar polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia eti.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ve Kofçaz ilçesine bağlı Yukarıkanara köyünde yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce iki bölgede yapılan araştırmada yabancı uyruklu 7 sığınmacı yakalandı.

Yakalanan sığınmacılar, Bulgar polisi tarafından darp edilerek Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

Sığınmacılar jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı