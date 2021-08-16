Son dakika haberleri: Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye'ye gönderilen 5 sığınmacı yakalandı
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Son dakika haberleri: Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye'ye gönderilen 5 sığınmacı yakalandı

Son dakika haberleri: Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye'ye gönderilen 5 sığınmacı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Kırklareli'nden Bulgaristan'a geçen 5 sığınmacı, Bulgar Polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia etti.

Kırklareli'nden Bulgaristan'a geçen 5 sığınmacı, Bulgar Polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia etti.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada Suriye ve Filistin uyruklu 5 sığınmacıyı yakaladı.

Yakalanan 5 sığınmacı Bulgar polisi tarafından darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildiğini iddia etti.

Sığınmacılar jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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