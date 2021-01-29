Son dakika haberleri! Buldan'da iki sokağın daha turizme kazandırılması için ihale yapıldı
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Son dakika haberleri! Buldan'da iki sokağın daha turizme kazandırılması için ihale yapıldı

29.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:05
Son dakika haberleri! Buldan'da iki sokağın daha turizme kazandırılması için ihale yapıldı

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde tescillenerek koruma altına alınan 32 sokaktan Çarşı ve Türkmenoğlu sokakları için ihale düzenlendi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde tescillenerek koruma altına alınan 32 sokaktan Çarşı ve Türkmenoğlu sokakları için ihale düzenlendi.

Buldan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde tescillenerek koruma altına alınan 32 sokak ve 250'ye yakın evin turizme kazandırılması için başlatılan restorasyon ve sokak sağlıklılaştırma çalışmalarına devam ediliyor.

Çarşı ve Türkmenoğlu sokakları için yapılan ihaleyi kazanan firma, teknik yeterlilikleri incelendikten sonra Buldan Belediyesi tarafından sözleşmeye davet edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Şevik, iki sokağı daha turizme kazandıracaklarını belirterek, "Restorasyon çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Türkmenoğlu ve Çarşı Sokağın restorasyonu tamamlandığında, Kültür Gezi Ringi projemizin önemli bir bölümü tamamlanmış olacak. Buldan'ımıza gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz BELKÜM'den başlayacakları kültür gezisini, Beyler Sokak, Dokuma Pazarı Sokağı, Semerci Sokak, Fetçiler, Türkmenoğlu ve Çarşı Sokak'tan devam ettirecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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