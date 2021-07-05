Son dakika haber! Bugünkü 1 milyonuncu doz aşı Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapıldı
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Son dakika haber! Bugünkü 1 milyonuncu doz aşı Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 1 milyonuncu doz aşının saat 19.21'de Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 1 milyonuncu doz aşının saat 19.21'de Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1 milyonuncu doz aşının Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapıldığını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, "Bugünkü 1 Milyonuncu Doz Aşı, Yaptıran: Seçil Hoşnut, 29 Yaşında, Aşıyı Yapan Hemşire: Şadiye Gamze İnceoğlu, Aşıdan Sorumlu Hekim: Ferah Arslan, Aşının Uygulanma Zamanı: 19: 21 Yer: Nazilli Devlet Hastanesi" ifadelerini kullandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son dakika haber! Bugünkü 1 milyonuncu doz aşı Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapıldı
Son dakika haber! Bugünkü 1 milyonuncu doz aşı Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapıldı
Son dakika haber! Bugünkü 1 milyonuncu doz aşı Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapıldı
Son dakika haber! Bugünkü 1 milyonuncu doz aşı Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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