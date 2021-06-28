Son dakika haberleri: "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04'te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı
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Son dakika haberleri: "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04'te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı

Son dakika haberleri: 'Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04'te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04'te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04'te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor. 'Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz'."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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