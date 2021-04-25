Son dakika haberleri... Büfeden sigara hırsızlığı şüphelileri kameradan belirlenip, yakalandı

Son dakika haberlerine göre TOKAT'ta büfeden yaklaşık 4 bin 500 TL'lik 256 paket sigara ve 1000 TL çalan R.Y. ile B.D., polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından yakalandı.

TOKAT'ta büfeden yaklaşık 4 bin 500 TL'lik 256 paket sigara ve 1000 TL çalan R.Y. ile B.D., polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından yakalandı.

Olay, dün akşam Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı Yeşilırmak kenarındaki büfede meydana geldi. Büfenin kapısını çekiç ile kırıp, içeri giren R.Y. ile B.D., piyasa değeri yaklaşık 4 bin 500 TL olan farklı markalardaki 256 paket sigarayı ve büfe kasasında bulunan 1000 TL'yi çalıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede R.Y. ile B.D.'yi, Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çaldıkları sigaralar ile yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin il dışından Tokat'a geldikleri ve hırsızlıktan sabıka kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ