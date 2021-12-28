Son dakika haberi: Büfedeki silahlı kavganın güvelik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Büfedeki silahlı kavganın güvelik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karabük'te 3 kişinin yaralanmasına sebep olan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te 3 kişinin yaralanmasına sebep olan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 16 Aralık 2021 tarihinde 100'üncü Yıl Mahallesi 1010 No'lu Caddede meydana geldi. Y.Ç. isimli şahıs, arkadaşlarıyla beraber bir büfeye girdi, büfe sahibi ve arkadaşları ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından yumrukların konuştuğu kavgaya karışan M.Ş. isimli şahıs, yanında getirdiği tüfekle iki el ateş etti. Büfede bulunan B.T. isimli şahsın da tabanca ile karşılık vermesinin ardından 4 kişi olay yerinden kaçtı. Silahlı kavgada E.E., C.E. ve Y.Ç. isimli şahıslar yaralandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde büfe önüne gelen 4 kişiden ikisinin içeriye girip tartışmaya başladığı, ardından kavgaya karışan M.Ş. isimli şahsın elindeki tüfekle ateş ettiği görülüyor. Olay sonrası güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.İ., Y.Ç. ve M.Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(Rıdvan Bostancı/ İHA)

Son dakika haberi: Büfedeki silahlı kavganın güvelik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: Büfedeki silahlı kavganın güvelik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: Büfedeki silahlı kavganın güvelik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL'DA EVLİLİK ÖNCESİ SMA TESTİ UYGULANMAYA BAŞLANDI

İSTANBUL'DA EVLİLİK ÖNCESİ SMA TESTİ UYGULANMAYA BAŞLANDI

 Son dakika gündem: Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (2)

Son dakika gündem: Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (2)

 Velilerden darp iddiasında bulunulan öğretmene destek açıklaması

Velilerden darp iddiasında bulunulan öğretmene destek açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title