Büfede silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Büfede silahlı kavga: 1 ağır yaralı Zonguldak Alaplı'da bir büfede yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Büfede silahlı kavga: 1 ağır yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı'da bir büfede yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Alaplı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir büfede yaşandı. İddialara göre büfeye gelen M.E. ile taraflar arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine kimliği belirsiz kişi silah çıkararak 5-6 el ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden birkaçı büfe sahibi U.Ç.'ye isabet etti. Yaralı, bir anda kanlar içinde yere yığıldı. İddia göre silahla ateş açan M.E polis tarafından gözaltına alındı.

U.Ç. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ereğli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri olayın ardından karışan kavgaya soruşturma başlattı. Hastanede tedavisi süren yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel