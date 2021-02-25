Son dakika haberleri! BUDAPEŞTE - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Büyükelçiler Konferansı'na katıldı
25.02.2021 13:52 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:57
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşmesinin ardından Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşmesinin ardından Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı