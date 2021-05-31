Son dakika haberleri! BUCAK'TA GÖREVLİ POLİS MEMURU EVDE ÖLÜ BULUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! BUCAK'TA GÖREVLİ POLİS MEMURU EVDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... BURDUR'un Bucak ilçesinde görevli polis memuru Sercan Ç.?nin (23) yalnız yaşadığı evinde, başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu.

BURDUR'un Bucak ilçesinde görevli polis memuru Sercan Ç.?nin (23) yalnız yaşadığı evinde, başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Bucak Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görev yapan trafik polisi Sercan Ç. sabah işe gitmeyince mesai arkadaşları cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı. Telefonlara cevap vermeyen Sercan Ç.'nin Yetmiş Evler Mahallesi 2919 Sokak'taki evine giden arkadaşları, zile bastı, ancak kapıyı açan olmadı. Kapı çilingire açtırılarak eve giren arkadaşları Sercan Ç.'yi kanlar içerisinde yatarken buldu. Başından tabancayla vurulmuş olan Sercan Ç.'nin yanında beylik tabancası da bulundu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sercan Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen Sercan Ç.'nin cenazesi incelemelerin ardından Bucak Devlet Hastanesi'nin morguna, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Burdur Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Karakaya da olay yerine gelerek, bilgi aldı.

Son dakika haberleri! BUCAK'TA GÖREVLİ POLİS MEMURU EVDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberleri! BUCAK'TA GÖREVLİ POLİS MEMURU EVDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberleri! BUCAK'TA GÖREVLİ POLİS MEMURU EVDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberleri! BUCAK'TA GÖREVLİ POLİS MEMURU EVDE ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Rüşvet soruşturmasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirildi
Rüşvet soruşturmasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirildi
Paraşütçüyle diyaloğu güldüren çiftçinin uçma hayali gerçek oldu
Paraşütçüyle diyaloğu güldüren çiftçinin uçma hayali gerçek oldu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğine ilişkin çıkan iddiaları yalanladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğine ilişkin çıkan iddiaları yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! BUCAK'TA GÖREVLİ POLİS MEMURU EVDE ÖLÜ BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 17:09:10. #1.16#

title