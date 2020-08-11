Son dakika haberleri... Buca'da orman yangınlarına karşı vatandaşlar bilinçlendiriliyor
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Son dakika haberleri... Buca'da orman yangınlarına karşı vatandaşlar bilinçlendiriliyor

Son dakika güncel haberi: İzmir'de artan orman yangınlarına karşı Buca Belediyesi, vatandaşları bilinçlendirme çalışması başlattı.

Son dakika haberleri... Buca'da orman yangınlarına karşı vatandaşlar bilinçlendiriliyor
11.08.2020 14:04 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:09

İzmir'de artan orman yangınlarına karşı Buca Belediyesi, vatandaşları bilinçlendirme çalışması başlattı. Sosyal medyadaki paylaşımlarının yanı sıra, "Ciğerlerimizi yakmayalım" sloganıyla hazırlanan açık hava görsellerini kentin dört bir yanına asan belediye, insan kaynaklı çıkan yangınlara dikkat çekti.

Buca Belediyesi, orman yangınları için harekete geçti. "Ciğerlerimizi yakmayalım" sloganıyla hazırlanan açık hava görselleri, kentin dört bir tarafına asıldı.

Kaynaklar bölgesinin İzmir'in akciğerleri konumunda olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Erhan Kılıç, olası bir yangına engel olabilmek için hem sosyal medyada hem de açık havada vatandaşların farkındalık düzeyini arttıracak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"2 saatlik keyif, 20 yıla mal olmasın"

Bucalı hemşehrilere de bu konuda çağrıda bulunan Başkan Kılıç, "Orman yangınları konusunda herkesin tetikte olması gerek. Biz, bir tek ağacın dalı kırılmasın diye büyük mücadeleler veriyoruz; ancak bir orman yangını binlerce ağacın yok olmasına neden oluyor. Bu anlamda özellikle Kaynaklar bölgemiz sadece Buca için değil, İzmir için çok önemli. Bu alanın korunmasında yine hep birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan faktörüyle çıktığına dikkat çeken Kılıç, "Hemşehrilerimizi özellikle Kaynaklar bölgemizdeki ormanlar ve piknik alanları için dikkatli olmaya davet ediyorum. Hafta sonları büyük yoğunluk yaşadığımız bölgelerde bir anlık dikkatsizlik büyük sonuçlar doğurabiliyor. 2 saatlik keyif, 20 yıla mal olmasın. Çevreye atılan her atık, söndürülmeyen her ateş, her sigara izmariti, yangın riskini arttırıyor. Tüm hemşehrilerimizi duyarlı olmaya, en ufak bir yangın ihtimalinde Alo 177'yi aramaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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