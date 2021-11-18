Bu kütüphanede çocuklar keyifli ve verimli zaman geçiriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri Projesi" kapsamında inşa edilen Kapaklı Bebek ve Çocuk Kütüphanesinde çocuklar keyifli ve kaliteli zaman geçiriyor.

Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'ndeki kütüphanede 0-4 yaş grubundaki çocuklar oyuncaklarla oynuyor, müzik dinliyor, bedensel ve zihinsel gelişime katkı sağlayacak etkinliklere katılıyor. Ortaokul öğrencileri de burada çeşitli zeka oyunları oynayıp kitap okuyor.

Kütüphaneye çocuğuyla gelen Şehriban Kaya, AA muhabirine, çok güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

Kütüphanenin çocukların gelişimini olumlu etkilediğini anlatan Kaya, "Evde çok fazla vakit geçiremiyoruz, buraya geliyoruz ve çok iyi oluyor. Burada çok güzel şeyler öğreniyorlar. Çok mutlular, bazen buradan hiç gitmek istemiyorlar." dedi.

Fulya Yıldız da çocuğuyla kütüphaneye sık sık geldiğini belirterek, "Günümüz çok güzel geçiyor, burada farklı oyuncaklarla oynuyoruz, farklı arkadaşlıklar kuruyoruz. Anasınıfı öncesi hazırlık yapabilme imkanımız oluyor." diye konuştu.

"Okul öncesi eğitime hazırlanıyorlar"

Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Kapaklı Bebek ve Çocuk Kütüphanesinin, Türkiye'ni en iyi 5 bebek kütüphanesinden biri olduğunu ifade etti.

Hacıoğlu, çocukların kütüphanede annelerinin eşliğinde okul öncesi eğitime en iyi şekilde hazırlandığını kaydetti.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de bebek kütüphanesini İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile ortaklaşa ilçeye kazandırdıklarını anlatarak, "Bebekler kütüphanede emekler sloganıyla hayata geçirdiğimiz bebek bölümümüzde 0-4 yaş arası yavrularımız ebeveynleriyle beraber hoşça vakit geçiriyor. Erken yaşta kitapla ve masallarla tanışan çocuklarımız ve aileleri birbirleriyle tanışarak, kaynaşıyor. Tüm ailelerimizi kütüphanemize bekliyorum." ifadelerini kullandı.