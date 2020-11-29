Bu kafenin geliri pandemi süresince çalışanların olacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sadece "gel al" ve "paket servis" olarak hizmet veren İzmir'deki bir kafe, zorunlu masraflar dışındaki tüm geliri çalışanlarına verme kararı aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sadece "gel al" ve "paket servis" olarak hizmet veren İzmir'deki bir kafe, zorunlu masraflar dışındaki tüm geliri çalışanlarına verme kararı aldı.

Türkiye genelinde 11 şubesi bulunan kafe zinciri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında müşterilerine "gel al" ve "paket servisi" hizmeti vermeye başladı.

Karşıyaka şubesinin işletmecisi Sedat Sayrın, işçi sayısını azaltmak yerine kendileri için zor geçecek dönemde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda çalışanlarıyla toplantı yaptı.

Toplantıda, Sayrın'ın teklifiyle maaş yerine gelirin yüzde 70'lik kısmı çalışanlara bırakıldı. Kalan yüzde 30'luk bölümün ise kafenin zorunlu giderleri için kullanılmasına karar verildi.

Kafede yaklaşık 1 haftadır kendi işletmeleri gibi hizmet veren çalışanlar, bunu kafenin önündeki yazı tahtasıyla ve sosyal medyada müşterilerine duyurdu.

"Biz bu işi galiba çözeceğiz"

Kafe işletmecisi Sedat Sayrın, AA muhabirine, pandemi döneminde çalışanlara "Siz olsanız ne yaparsınız?" diye sorduğunu belirtti.

Firma yetkilileriyle durumu değerlendirip kafenin gelirini pandemi döneminde çalışanlara verme kararı aldıklarını aktaran Sayrın, şöyle konuştu:

"Sermayemiz hasar görecek ancak biz elimizi taşın altına soktuk. Gidebildiği yere kadar böyle sürdüreceğiz. Şu an 7 çalışanımız var. Biz toplantı yaptık, onlar da böyle istediler. Kafeyi onlara verdik. Ne kazanırlarsa bölüşecekler."

Çok sayıda kişinin destek olduğunu aktaran Sayrın, "Biz bu işi galiba çözeceğiz." dedi.

"Beklediğimizden iyi durumdayız"

Çalışanlardan Gökhan Çakır, kafe işinde çalışan hemen herkesin kendine ait bir kafe açma hayali olduğunu dile getirdi.

Kendileri için bunun çok önemli bir tecrübe olacağını belirten Çakır, şöyle dedi:

"Umarım başarırız. Hepimizin hayali kafeterya sahibi olmak. Şu an bu hayali gerçekleştirmiş gibi olduk. Ayın 20'si akşamı kararı aldık ve 21'inden itibaren kafe, çalışanlara bırakıldı. Şu an müşterilerin ilgi alakası güzel. Beklediğimizden daha iyi durumdayız. Destek için herkes işin ucundan tutuyor. El ele vererek bu işin içinden çıkacağız."

Çalışanlarından Zilan Günderici, kafelerin ve restoranların bu dönemde kapalı olması nedeniyle ilk başta sıkıntı yaşadıklarını ancak paket servisiyle birlikte işlerin biraz olsun arttığını belirtti.

Kendi çabalarıyla gelirlerini çıkarmak için çalıştıklarını anlatan Günderici, "Gelirlerimiz güzel ancak daha da yükselmesini bekliyoruz. Bir dayanışma içerisine girdik. 7 çalışanız. Birlik olup, uyum içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Müşterilerden Ayşegül Pulatan da gelirin çalışanlara verilmesi nedeniyle destek olmak için artık daha sık kafeden kahve alacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör